PHANG-NGA TEST & GO

The Waters Khao Lak от курортного отеля Katathani - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.8
оценка с
732
Обновление February 9, 2022
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The Waters Khao Lak by Katathani Resort, построенный в 2011 году, является отличным дополнением к Као Лак и прекрасным выбором среди путешественников. Волнующий центр города находится всего в 0,3 км от отеля. Не менее исключительным является легкий доступ к многочисленным достопримечательностям города, таким как Armani Suits International, водопад Лампи, Mark One Tailor. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Waters Khao Lak by Katathani Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, услуги такси, круглосуточную стойку регистрации, камеру хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, беспроводной интернет, беспроводной интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж, игровая комната. The Waters Khao Lak by Katathani Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.

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Адрес / Карта

67/238, Moo 5, Kukkak, Takua Pa, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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