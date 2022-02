Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Casa de La Flora удобно расположен в районе ресторанов и пляжей города Као Лак. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Волнение центра города находится всего в 5 км от отеля. Также, в непосредственной близости находятся Водопад Лампи, Armani Suits International, Mark One Tailor. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Casa de La Flora Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 36 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, доступ в Интернет - беспроводной, частный бассейн, доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), кондиционер, который можно найти в некоторых комнатах. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, частный пляж, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн. Casa de La Flora Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

Удобства / Особенности RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

