PHANG-NGA TEST & GO

Отель Casa de La Flora - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
9.1
оценка с
372
Обновление February 23, 2022
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Отель Casa de La Flora удобно расположен в районе ресторанов и пляжей города Као Лак. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Волнение центра города находится всего в 5 км от отеля. Также, в непосредственной близости находятся Водопад Лампи, Armani Suits International, Mark One Tailor. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Casa de La Flora Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 36 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, доступ в Интернет - беспроводной, частный бассейн, доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), кондиционер, который можно найти в некоторых комнатах. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, частный пляж, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн. Casa de La Flora Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

Удобства / Особенности

  • RESTAURANT - La Aranya Restaurant
  • SPA - Spa La Casa
  • POOL BAR
  • FITNESS
  • LIBRARY
  • IN-ROOM Services:
  • Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa
  • Complimentary mini-bar replenished daily
  • Wi-Fi internet access
  • A selection of pillows
  • King-size bed
  • Evening turndown service
  • Espresso machine
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Адрес / Карта

67/213 Moo 5, Khuk Khak, Takuapa, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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