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Отель Casa de La Flora удобно расположен в районе ресторанов и пляжей города Као Лак. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Волнение центра города находится всего в 5 км от отеля. Также, в непосредственной близости находятся Водопад Лампи, Armani Suits International, Mark One Tailor. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Casa de La Flora Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 36 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, доступ в Интернет - беспроводной, частный бассейн, доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), кондиционер, который можно найти в некоторых комнатах. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, частный пляж, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн. Casa de La Flora Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.