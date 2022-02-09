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Наслаждайтесь романтическим отдыхом в отеле Sarojin (SHA Plus +) в Као Лаке, расположенном на уединенном 11-километровом частном пляже, где каждая гостевая резиденция обеспечивает полную конфиденциальность, вход через ручей и частный сад. В ландшафтных садах растут дикие фрукты, травы и местные деревья. Этот 5-звездочный курорт находится недалеко от трех 18-луночных полей для гольфа. В отеле есть бассейн, спа, фитнес-центр, несколько ресторанов, лужайка для крокета, водные виды спорта, библиотека и роскошная лодка, предназначенная исключительно для гостей. Чтобы забронировать номер в отеле The Sarojin (SHA Plus +), пожалуйста, заполните безопасную форму онлайн-бронирования.