Наслаждайтесь романтическим отдыхом в отеле Sarojin (SHA Plus +) в Као Лаке, расположенном на уединенном 11-километровом частном пляже, где каждая гостевая резиденция обеспечивает полную конфиденциальность, вход через ручей и частный сад. В ландшафтных садах растут дикие фрукты, травы и местные деревья. Этот 5-звездочный курорт находится недалеко от трех 18-луночных полей для гольфа. В отеле есть бассейн, спа, фитнес-центр, несколько ресторанов, лужайка для крокета, водные виды спорта, библиотека и роскошная лодка, предназначенная исключительно для гостей. Чтобы забронировать номер в отеле The Sarojin (SHA Plus +), пожалуйста, заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности All day a la carte breakfast with sparkling wine served until 6pm! (no alarm clock required)

Two restaurants, wine cellar, beach bar and a variety of extraordinary private dining experiences - by a candlelit jungle waterfall, a secluded white sand beach or your own private island,

Award winning spa - a rejuvenating spa massage lulled by the sounds of the Andaman Sea,

Bespoke private excursions - personal guides, jungle adventures complete with champagne, gourmet safari style lunches on a spectacular river bank or jungle setting, private charters on the luxury yacht Lady Sarojin

Thai cooking classes

25m x 25m infinity swimming pool

Complimentary use of sailing catamarans, topper, sea kayaks, windsurfs, paddle boards, mountain bikes, fitness centre; & Wi-Fi throughout the resort,

Complimentary return transfers to/from community projects supported by "The Sarojin Khao Lak Community Fund”

