PHANG-NGA TEST & GO

Сароджин - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
9.1
оценка с
229
Обновление February 9, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Наслаждайтесь романтическим отдыхом в отеле Sarojin (SHA Plus +) в Као Лаке, расположенном на уединенном 11-километровом частном пляже, где каждая гостевая резиденция обеспечивает полную конфиденциальность, вход через ручей и частный сад. В ландшафтных садах растут дикие фрукты, травы и местные деревья. Этот 5-звездочный курорт находится недалеко от трех 18-луночных полей для гольфа. В отеле есть бассейн, спа, фитнес-центр, несколько ресторанов, лужайка для крокета, водные виды спорта, библиотека и роскошная лодка, предназначенная исключительно для гостей. Чтобы забронировать номер в отеле The Sarojin (SHA Plus +), пожалуйста, заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности

  • All day a la carte breakfast with sparkling wine served until 6pm! (no alarm clock required)
  • Two restaurants, wine cellar, beach bar and a variety of extraordinary private dining experiences - by a candlelit jungle waterfall, a secluded white sand beach or your own private island,
  • Award winning spa - a rejuvenating spa massage lulled by the sounds of the Andaman Sea,
  • Bespoke private excursions - personal guides, jungle adventures complete with champagne, gourmet safari style lunches on a spectacular river bank or jungle setting, private charters on the luxury yacht Lady Sarojin
  • Thai cooking classes
  • 25m x 25m infinity swimming pool
  • Complimentary use of sailing catamarans, topper, sea kayaks, windsurfs, paddle boards, mountain bikes, fitness centre; & Wi-Fi throughout the resort,
  • Complimentary return transfers to/from community projects supported by "The Sarojin Khao Lak Community Fund”
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Адрес / Карта

60 Moo 2 Kukkak, Takuapa, , Pakarang, Khao Lak, Thailand, 82190

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