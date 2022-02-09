PHANG-NGA TEST & GO

Kantary Beach Villas & Suites - Као Лак - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.6
оценка с
448
Обновление February 9, 2022
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Удобно расположенный в Као Лак, Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus +) является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Пляж Бангсак, Ко Пратонг и Водопад Лампи. В отеле Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus +) вас ждут первоклассные гостиничные услуги и удобства, которые определяют опыт отелей Cape и Kantary Hotels. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть плотные шторы, принадлежности для чая / кофе, доступ в Интернет, ЖК / плазменный телевизор и письменный стол. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, сад, фитнес-центр, водные виды спорта и частный пляж, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus +).

Удобства / Особенности

  • Kantary Beach Hotel Features :
  • Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers
  • Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave
  • Prime beachfront
  • Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground
  • Water sports facilities include: paddle board and kayaking
  • Mini-mart
  • Full Covid-19 protection measures in place
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Адрес / Карта

64,65,72 Moo 2, Kukkak, Takuapa, Pakarang, Khao Lak, Thailand, 82190

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