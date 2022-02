Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Kantary Beach Villas & Suites - Као Лак в приоритетном порядке, и Kantary Beach Villas & Suites - Као Лак будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в Као Лак, Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus +) является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Пляж Бангсак, Ко Пратонг и Водопад Лампи. В отеле Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus +) вас ждут первоклассные гостиничные услуги и удобства, которые определяют опыт отелей Cape и Kantary Hotels. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть плотные шторы, принадлежности для чая / кофе, доступ в Интернет, ЖК / плазменный телевизор и письменный стол. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, сад, фитнес-центр, водные виды спорта и частный пляж, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus +).

Удобства / Особенности Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

