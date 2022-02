Отель Ayara Villas - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Ayara Villas в приоритетном порядке, и Отель Ayara Villas будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 2 Adults Вилла с видом на пляж 28 m² ฿20,653 - 7 Day Sandbox ฿16,495 - 5 Day Test & Go ฿14,416 - 4 Day Test & Go ฿11,446 - 2 Day Test & Go ฿9,070 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 3 Adults Семейные трехместные виллы 32 m² ฿23,053 - 7 Day Sandbox ฿18,895 - 5 Day Test & Go ฿16,816 - 4 Day Test & Go ฿13,846 - 2 Day Test & Go ฿11,170 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 2 Adults Делюкс номер 33 m² ฿18,515 - 7 Day Sandbox ฿13,896 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿10,109 - 2 Day Test & Go ฿8,327 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 2 Adults Двухместный номер / номер Твин с прямым выходом к бассейну 33 m² ฿20,940 - 7 Day Sandbox ฿15,629 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿8,822 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит

Плавательный бассейн Максимум 2 Adults Тропическая вилла 33 m² ฿19,575 - 7 Day Sandbox ฿15,725 - 5 Day Test & Go ฿13,800 - 4 Day Test & Go ฿11,050 - 2 Day Test & Go ฿8,850 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 3 Adults Трехместные номера Делюкс 40 m² ฿20,627 - 7 Day Sandbox ฿17,163 - 5 Day Test & Go ฿15,430 - 4 Day Test & Go ฿12,655 - 2 Day Test & Go ฿10,675 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 3 Adults Семейный трехместный номер 41 m² ฿22,538 - 7 Day Sandbox ฿18,528 - 5 Day Test & Go ฿16,522 - 4 Day Test & Go ฿13,657 - 2 Day Test & Go ฿11,365 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 2 Adults Семейный номер делюкс 41 m² ฿18,470 - 7 Day Sandbox ฿14,936 - 5 Day Test & Go ฿13,169 - 4 Day Test & Go ฿10,644 - 2 Day Test & Go ฿8,625 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 2 Adults Семейный номер с выходом к бассейну 41 m² ฿20,896 - 7 Day Sandbox ฿16,668 - 5 Day Test & Go ฿14,555 - 4 Day Test & Go ฿11,535 - 2 Day Test & Go ฿9,120 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит

Плавательный бассейн Максимум 4 Adults Дом отдыха 47 m² ฿37,280 - 7 Day Sandbox ฿29,657 - 5 Day Test & Go ฿25,846 - 4 Day Test & Go ฿20,401 - 2 Day Test & Go ฿16,045 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Смежный номер

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит Максимум 4 Adults Двухуровневый люкс 130 m² ฿37,814 - 7 Day Sandbox ฿30,039 - 5 Day Test & Go ฿26,151 - 4 Day Test & Go ฿20,597 - 2 Day Test & Go ฿16,154 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Кофе-машина

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

Малый депозит

Ayara Villas Hotel, расположенный в районе пляжа Банг Нианг, Као Лак, это популярный выбор среди путешественников. Отель находится недалеко от центра города: всего в 5 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 100 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ayara Villas Hotel также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание в Као Лаке еще более приятным. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, Wi-Fi в общественных местах, парковка - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Ayara Villas Hotel среди других отелей города. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. Беспроводной интернет, бесплатный беспроводной интернет, номера для некурящих, кондиционер, письменный стол можно найти в некоторых из номеров. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как частный пляж, открытый бассейн, спа, массаж, детский бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Ayara Villas Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX