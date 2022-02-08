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Отель Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas, отремонтированный в 2018 году, гарантирует гостям приятное пребывание в Као Лаке по делам или на отдыхе. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть встроенный шкаф, бесплатный чай, полотенца, вешалка для одежды и весы, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Удобства для отдыха и развлечений, включая каноэ, фитнес-центр, открытый бассейн, спа-салон, массажный кабинет, созданы для уединения и релаксации. Превосходные услуги и удобное расположение делают Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas идеальным местом для проживания в городе Као Лак.