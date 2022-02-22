Виллы Cinnamon Beach - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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Cinnamon Beach Villas, построенный в 2007 году, является отличным дополнением к Самуи и прекрасным выбором среди путешественников. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 15 км от оживленного города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Beach Republic Club, Tamarind Springs Forest Spa, Live & Let Dive Center. В Cinnamon Beach Villas делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди прочих удобств отеля: бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. В отеле 19 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Cinnamon Beach Villas - отличный выбор для пребывания на Самуи.