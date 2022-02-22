Виллы Cinnamon Beach - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Cinnamon Beach Villas, построенный в 2007 году, является отличным дополнением к Самуи и прекрасным выбором среди путешественников. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 15 км от оживленного города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Beach Republic Club, Tamarind Springs Forest Spa, Live & Let Dive Center. В Cinnamon Beach Villas делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди прочих удобств отеля: бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. В отеле 19 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Cinnamon Beach Villas - отличный выбор для пребывания на Самуи.