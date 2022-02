Villas Plage Cannelle - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Construit en 2007, Cinnamon Beach Villas est un ajout distinct à Samui et un choix intelligent pour les voyageurs. Situé à 15 km de l'animation de la ville, cet hôtel 3 étoiles bénéficie d'un excellent emplacement et permet d'accéder aux plus grandes attractions de la ville. Un environnement bien entretenu et sa proximité avec Beach Republic Club, Tamarind Springs Forest Spa, Live & Let Dive Center confèrent à cet hôtel un charme particulier. Au Cinnamon Beach Villas, tout est mis en œuvre pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Pour n'en citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, réception 24h/24, stockage de bagages. L'hôtel comprend 19 chambres superbement aménagées, dont certaines sont dotées de télévision écran plat, accès internet sans fil, accès internet sans fil (gratuit), chambres non-fumeur, climatisation. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'hôtel vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Quel que soit le but de votre visite, le Cinnamon Beach Villas est un excellent choix pour votre séjour à Samui.

