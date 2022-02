ซินนามอน บีช วิลล่า - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ซินนามอน บีช วิลล่า สร้างขึ้นในปี 2550 ถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นของเกาะสมุยและเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง โรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากความตื่นตาตื่นใจของเมือง 15 กม. ตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ อีกทั้งยังอยู่ใกล้ Beach Republic Club, แทมมารินด์ สปริงส์ ฟอเรสต์ สปา, ไลฟ์ แอนด์ เล็ท ไดฟ์ เซ็นเตอร์ อีกด้วย ซินนามอน บีช วิลลา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ท่านจะได้เพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ห้องเก็บกระเป๋า โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 19 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร ซินนามอน บีช วิลลา คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในสมุย

