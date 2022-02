Zimt Strandvillen - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Die 2007 erbauten Cinnamon Beach Villas sind eine besondere Bereicherung für Samui und eine kluge Wahl für Reisende. Nur 15 km von der aufregenden Stadt entfernt bietet dieses 3-Sterne-Hotel eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Eine gepflegte Umgebung und die Nähe zum Beach Republic Club, Tamarind Springs Forest Spa, Live & Let Dive Center verleihen diesem Hotel einen besonderen Charme. In den Cinnamon Beach Villas wird alles getan, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen, gibt es kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, 24-Stunden-Rezeption, Gepäckaufbewahrung. Das Hotel bietet 19 schön ausgestattete Gästezimmer, von denen viele mit Fernseher LCD/Plasma, kabelloser Internetzugang, kabelloser Internetzugang (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage ausgestattet sind. Darüber hinaus sorgt das vielfältige Freizeitangebot des Hotels dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Was auch immer Ihr Besuchszweck ist, Cinnamon Beach Villas ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Samui.

