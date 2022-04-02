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Забронируйте свой визит в Chandara Resort And Spa Phuket на Пхукете, чтобы провести незабываемый отпуск. Этот курорт с рейтингом 4 звезды идеально подходит для проведения поистине незабываемого отдыха. Частные виллы в этом месте предлагают гостям на выбор вид на море и сад, так что вы обязательно будете любоваться красивыми пейзажами. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от / до пристани для яхт Ао По Гранд, а также недалеко от пирса Ао По, острова Яо Ной, острова Накха Яй, пирса Банг Ронг, острова Накха Ной и водопада Банг Той. Гости могут покататься на каноэ. В этом районе есть массажные кабинеты, в спа-салоне Chandara, расположенном в идеальном месте для дайвинга, отель отлично подходит для гостей, которые хотят исследовать водную жизнь, которую может предложить этот район. В этом курортном отеле есть бар и общая кухня. Здесь вам предложат широкий выбор блюд и закусок. В отеле есть гидромассажная ванна и крытый бассейн. В семейных виллах достаточно места, чтобы посидеть вместе. Также оборудован детский бассейн, он подходит для семей с детьми. В отеле есть сейфы, мини-маркет, медпункт и салон красоты, а также целый ряд удобств, которые сделают ваше пребывание более комфортным. Все виллы оснащены кондиционерами, спутниковыми или кабельными каналами, полностью оборудованной кухней и собственной ванной комнатой. зона отдыха. В них также есть халаты, фен, душ, ванна и другие удобства. Есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, а также Wi-Fi в общественных местах. От консьержа до ежедневной уборки - в отеле есть ряд полезных услуг для гостей. В отеле предлагается круглосуточная регистрация заезда и отъезда, что позволяет вам прибыть в наиболее удобное для вас время.