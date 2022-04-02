Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
预订普吉岛 Chandara Resort And Spa Phuket 之旅，度过一个难忘的假期。该度假村拥有 4 星级评级，非常适合体验真正难忘的假期。这个地方的私人别墅提供海景和花园景观供客人选择，让您一定会看到令人愉悦的风景。酒店距离 Ao Po Grand Marina 仅几步之遥，也靠近 Ao Po 码头、Yao Noi 岛、Nakha Yai 岛、Bang Rong 码头、Nakha Noi 岛和 Bang Toey 瀑布 。酒店提供划独木舟。 Chandara 水疗中心设有按摩设施，是潜水的理想场所，非常适合想要探索该地区水生生物的客人。从酒吧到共用厨房，度假村提供各种餐饮和小吃选择。设有热水浴缸和室内游泳池。拥有家庭别墅，该物业有足够的空间坐在一起。还配备了儿童游泳池，适合有孩子的家庭。酒店设有保险箱、便利店、医务室、沙龙，提供各种便利设施，让您住得更舒适。所有别墅均配有空调、卫星或有线频道、设备齐全的厨房和休息区。客房还配备了浴袍、吹风机、淋浴、浴缸和其他便利设施。所有客房均提供免费 Wi-Fi，公共区域也提供 Wi-Fi。从礼宾服务到日常家政服务，酒店为客人提供一系列实用服务。住宿提供24小时入住和退房服务，让您在最方便的时间抵达。