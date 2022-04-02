PHUKET TEST & GO

普吉岛昌达拉度假村及水疗中心 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7.1
通过
75条评论进行评分
更新于 April 2, 2022
Chandara Resort And Spa Phuket - Image 0
Chandara Resort And Spa Phuket - Image 1
Chandara Resort And Spa Phuket - Image 2
Chandara Resort And Spa Phuket - Image 3
Chandara Resort And Spa Phuket - Image 4
Chandara Resort And Spa Phuket - Image 5
+45 相片

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

预订普吉岛 Chandara Resort And Spa Phuket 之旅，度过一个难忘的假期。该度假村拥有 4 星级评级，非常适合体验真正难忘的假期。这个地方的私人别墅提供海景和花园景观供客人选择，让您一定会看到令人愉悦的风景。酒店距离 Ao Po Grand Marina 仅几步之遥，也靠近 Ao Po 码头、Yao Noi 岛、Nakha Yai 岛、Bang Rong 码头、Nakha Noi 岛和 Bang Toey 瀑布 。酒店提供划独木舟。 Chandara 水疗中心设有按摩设施，是潜水的理想场所，非常适合想要探索该地区水生生物的客人。从酒吧到共用厨房，度假村提供各种餐饮和小吃选择。设有热水浴缸和室内游泳池。拥有家庭别墅，该物业有足够的空间坐在一起。还配备了儿童游泳池，适合有孩子的家庭。酒店设有保险箱、便利店、医务室、沙龙，提供各种便利设施，让您住得更舒适。所有别墅均配有空调、卫星或有线频道、设备齐全的厨房和休息区。客房还配备了浴袍、吹风机、淋浴、浴缸和其他便利设施。所有客房均提供免费 Wi-Fi，公共区域也提供 Wi-Fi。从礼宾服务到日常家政服务，酒店为客人提供一系列实用服务。住宿提供24小时入住和退房服务，让您在最方便的时间抵达。

SHOW ALL HOTELS
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是普吉岛昌达拉度假村及水疗中心的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普吉岛昌达拉度假村及水疗中心
查看所有评论

地址/地图

99/1 Moo 6 Pakhlok, Thalang, Phuket, Ao Por, Phuket, Thailand, 83110

合作伙伴酒店

Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6

1 评论
฿-1
SAii 普吉岛乐古浪
8.8

2617 评论
฿-1
普吉岛卡马拉海滩诺富特酒店
8.4

886 评论
฿-1
普吉岛四叶草芭东酒店
8.8

2576 评论
฿-1
普吉岛班泰希尔顿逸林度假村
8.5

131 评论
฿-1
芭东阿什莉中心酒店
7.8

1287 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

COMO Point Yamu 普吉岛
9

779 评论
฿-1
普吉岛酒店之旅
7.9

4 评论
฿-1
船礁湖度假村
7.6

754 评论
฿-1
乡村椰子岛海滩度假村
8

813 评论
฿-1
拉扬塔拉度假村
8.9

10 评论
฿-1
Panphuree Residence (SHA Certified)
8.5

393 评论
฿-1
Marina Express Aviator 普吉岛机场
8.4

1244 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU