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预订普吉岛 Chandara Resort And Spa Phuket 之旅，度过一个难忘的假期。该度假村拥有 4 星级评级，非常适合体验真正难忘的假期。这个地方的私人别墅提供海景和花园景观供客人选择，让您一定会看到令人愉悦的风景。酒店距离 Ao Po Grand Marina 仅几步之遥，也靠近 Ao Po 码头、Yao Noi 岛、Nakha Yai 岛、Bang Rong 码头、Nakha Noi 岛和 Bang Toey 瀑布 。酒店提供划独木舟。 Chandara 水疗中心设有按摩设施，是潜水的理想场所，非常适合想要探索该地区水生生物的客人。从酒吧到共用厨房，度假村提供各种餐饮和小吃选择。设有热水浴缸和室内游泳池。拥有家庭别墅，该物业有足够的空间坐在一起。还配备了儿童游泳池，适合有孩子的家庭。酒店设有保险箱、便利店、医务室、沙龙，提供各种便利设施，让您住得更舒适。所有别墅均配有空调、卫星或有线频道、设备齐全的厨房和休息区。客房还配备了浴袍、吹风机、淋浴、浴缸和其他便利设施。所有客房均提供免费 Wi-Fi，公共区域也提供 Wi-Fi。从礼宾服务到日常家政服务，酒店为客人提供一系列实用服务。住宿提供24小时入住和退房服务，让您在最方便的时间抵达。