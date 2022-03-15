Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Если вы турист или путешествуете по делам, Buk inn Hotel - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть ежедневная уборка, услуги такси, Wi-Fi на территории, парковка, семейный номер. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В каждом номере гостям предлагается бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, постельное белье, отдельный вход, диван. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя увлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Отель Buk inn Hotel.