Ya Nui Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Als u zoekt naar een gunstig gelegen hotel in Phuket, kijk dan niet verder dan Ya Nui Resort. Dit driesterrenhotel ligt op 25,0 km van de opwinding van de stad en heeft een uitstekende locatie en biedt toegang tot de grootste attracties van de stad. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. De faciliteiten en diensten die door Ya Nui Resort worden geboden, garanderen een fijn verblijf voor gasten. Het hotel heeft een uitgebreid aanbod aan services, inclusief gratis wifi in alle kamers, wifi in openbare ruimtes, parkeerplaats, roomservice, luchthaventransfer. Ya Nui Resort heeft 25 slaapkamers. Alle kamers zijn smaakvol ingericht en vele bieden zelfs comfort als lcd-/plasmatelevisie, spiegel, sofa, internettoegang (draadloos), rookvrije kamers. De complete lijst met recreatieve voorzieningen is beschikbaar in het hotel, inclusief buitenzwembad. Het Ya Nui Resort is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels