Naiharn Beach Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Naiharn Beach Resort Naiharn Beach Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults Deluxe Kamer - 1 Kingsize Bed 25 m² ฿18,500 - 7 Day Sandbox ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿12,800 - 4 Day Test & Go ฿9,000 - 2 Day Test & Go ฿7,100 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Zwembad

Of u nu een toerist bent of op zakenreis bent, Naiharn Beach Resort is een geweldige keuze voor accommodatie wanneer u Phuket bezoekt. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Dit gemoedelijke resort op een weelderig terrein ligt op 11 minuten lopen van Nai Han Beach aan de Andamanse Zee en op 47 km van de internationale luchthaven van Phuket. De eenvoudige kamers met veranda's bieden gratis wifi in alle kamers en openbare ruimtes, dagelijkse schoonmaak, flatscreen-tv's en kluisjes, evenals roomservice, minikoelkasten en thee- en koffiefaciliteiten. Parkeren is gratis. Andere voorzieningen zijn een openluchtrestaurant, een bescheiden café/bar en een buitenzwembad met zout water. Er zijn scooter- en fietsverhuur beschikbaar, evenals vervoer naar de luchthaven (tegen betaling). Naiharn Beach Resort biedt een onberispelijke service en alle essentiële voorzieningen om reizigers te stimuleren. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. Bovendien zorgt het talrijke recreatieaanbod van het hotel ervoor dat er genoeg te doen is tijdens uw verblijf. Geniet van ongeëvenaarde diensten en een echt prestigieus adres in het Naiharn Beach Resort.

Voorzieningen / functies Gratis wifi

Koffie - Theefaciliteiten

Safety Deposit Box

Wasserette

Gratis parkeren

Buitenzwembad

Openluchtrestaurant

Bar

Room service

Score 4.9 /5 Uitstekend Gebaseerd op 3 beoordelingen Beoordeling 3 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Naiharn Beach Resort , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Naiharn Beach Resort ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇷🇺 Zhanna Aangekomen 20/11/2021 5.0 Deluxe Room - 1 King Bed Pluspunten Quick email replies

Very friendly and helpful staff

Amazingly clean

Convenient location Minpunten Nothing It took a few days to get replies and info about Sandbox bookings from the other hotels. And we got replies in several minutes from Naiharn Beach Resort. We made our booking and got all the needed for Thai Pass documents in a couple of hours. 🇳🇱 Jarno de Jonge Aangekomen 05/10/2021 4.8 Deluxe Room - 1 King Bed Very good ........................................................................................................ 🇬🇧 Antony Bignall Aangekomen 22/08/2021 5.0 Deluxe Room - 1 King Bed Pluspunten Great atmosphere and extremly helpful & friendly Minpunten No negatives at all I booked this hotel because I like the Nai Harn area, I have been very impressed from start to finish. Pee Aew the lady who runs the receiption has helped me from start to finish with COE and everything. Could not be more impressed witb the place.