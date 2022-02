Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Geniet van uw verblijf in een SHA Plus-gecertificeerd hotel aangeboden door The Nai Harn, Phuket.

The Nai Harn, Phuket, lid van Leading Hotels of the World, ligt aan het strand en biedt het laatste woord in luxe met uitzicht op de oceaan. Neem plaats in uw eigen privé-heiligdom met uitzicht op een prachtig uitzicht op de oceaan of het eiland. Ons warme, vriendelijke team van gastheren biedt een uniek welkom en moedigt gasten aan om te genieten van een onvergetelijk verblijf, omgeven door het ongerepte natuurlijke landschap van bergtoppen, groene bossen, weelderige tuinen en zandstranden, omspoeld door turquoise wateren die perfect zijn om te zwemmen, snorkelen, duiken of zeilen. De Nai Harn laat geen middel onbeproefd in zijn zoektocht om een onvergetelijke vakantie-ervaring te bieden.

The Nai Harn werd door Conde Nast Traveller door Conde Nast Traveller in 2020 uitgeroepen tot nummer 23 beste resort ter wereld en nummer 2 resort in Thailand.