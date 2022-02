ยะนุ้ย รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

หากท่านกำลังมองหาโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในภูเก็ตแล้วล่ะก็ ลองมาดู ยะนุ้ย รีสอร์ท ได้เลย โรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากความตื่นตาตื่นใจของเมือง 25.0 กม. ตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ยะนุ้ย รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นของที่พัก ได้แก่ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอร์วิส, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ยะนุ้ย รีสอร์ท มีทั้งหมด 25 ห้องนอน ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, กระจก, โซฟา, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, ห้องปลอดบุหรี่ รายการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจทั้งหมดมีให้ที่โรงแรม รวมทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ยะนุ้ย รีสอร์ท เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

