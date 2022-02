Ya Nui Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

あなたが探しているのがプーケットの便利な場所にあるホテルなら、YaNuiResort以外は探す必要はありません。街の興奮から25.0kmの場所にある、この3つ星ホテルは絶好のロケーションにあり、街の最大のアトラクションへのアクセスを提供します。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 Ya Nui Resortが提供する施設とサービスは、お客様に快適な滞在をお約束します。ホテルでは、全室での無料Wi-Fi、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、ルームサービス、空港送迎など、さまざまなサービスをご利用いただけます。ヤヌイリゾートには25室のベッドルームがあります。すべてが上品な内装で、多くはテレビLCD /プラズマスクリーン、鏡、ソファ、インターネットアクセス(ワイヤレス、禁煙ルーム)などの快適さを提供します。レクリエーション施設の完全なリストは、屋外プールを含め、ホテルで入手できます。ヤヌイリゾートは、プーケットで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

