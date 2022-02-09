Курорт Я Нуи - Phuket Sandbox Hotel

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Ya Nui Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете. Этот 3-звездочный отель расположен в прекрасном месте в 25 км от центра города. От него можно добраться до основных достопримечательностей города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ya Nui Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, автостоянку, обслуживание номеров, трансфер из аэропорта. На курорте Ya Nui 25 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, зеркало, диван, беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая открытый бассейн. Ya Nui Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.