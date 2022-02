Курорт Я Нуи - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Ya Nui Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете. Этот 3-звездочный отель расположен в прекрасном месте в 25 км от центра города. От него можно добраться до основных достопримечательностей города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ya Nui Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, автостоянку, обслуживание номеров, трансфер из аэропорта. На курорте Ya Nui 25 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, зеркало, диван, беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая открытый бассейн. Ya Nui Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX