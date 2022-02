Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.

Dit resort is alleen voor villa's en is gebouwd rond de omgeving waarbij de meeste bomen zijn bewaard en de villa's zijn gemaakt om op te gaan in de omgeving. Het Vijitt Resort Phuket ligt aan Friendship Beach (Tidal Beach) en kijkt uit over de baai van Chalong. Het pand ligt op 50 minuten van de luchthaven, 25 minuten van de stad en 40 minuten van Patong Beach. U zou het resort niet willen verlaten als aan al uw behoeften is voldaan. Voor de kleintjes heeft het resort een kinderclub met alles van een kinderbad tot een ontspanningsruimte, knutselen en een natuurpad. Het Vijitt Resort Phuket is een ideale ontsnapping voor iedereen met SHA- en SHA+-standaard.

Voorzieningen / functies Infinity edged swimming pool

Kids pool

Kids Club

The Beach Bar

The Savoury Restaurnat

The V Spa

Free Wifi in villa and resort public area

Free scheduled activities

Free scheduled shuttle bus

Taxi, car and motorcycle rental

