Pensiri-huis - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy 50% deposit is non refundable. However, for the Phuket Sandbox Program, full payment is required. Another 50% credit will be refunded by voucher.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standaard tweepersoonsbed 21 m² ฿9,200 - 7 Day Sandbox ฿9,150 - 5 Day Test & Go ฿5,750 - 4 Day Test & Go ฿4,300 - 1st Day Test & Go ฿4,300 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internationale kanalen

Internet - wifi SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standaard Tweepersoonskamer met 2 Aparte Bedden 22 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Internationale kanalen

Internet - wifi SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Classic Apartment: Twin bedroom (Sharing Kitchenette and laundry section) 22 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Wasmachine SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Classic Apartment: Double bedroom (Sharing Kitchenette and laundry section) 22 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Wasmachine SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standaard tweepersoonsbed met balkon 24 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿9,650 - 5 Day Test & Go ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go ฿4,400 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Internet - wifi SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standaard eenpersoonsbed met balkon 24 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿9,650 - 5 Day Test & Go ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go ฿4,400 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Internet - wifi SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Tweepersoonskamer met Balkon 31 m² ฿10,950 - 7 Day Sandbox ฿10,400 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,550 - 1st Day Test & Go ฿4,550 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Internet - wifi SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Studio King met Kitchenette en Balkon 31 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Magnetron SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Tweepersoonskamer met 2 Aparte Bedden en Balkon 31 m² ฿10,950 - 7 Day Sandbox ฿10,400 - 5 Day Test & Go ฿6,550 - 4 Day Test & Go ฿4,550 - 1st Day Test & Go ฿4,550 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Pensiri House is een budgethotel in pensionstijl dat de keuze zou zijn voor reizigers die op Nai Yang Beach moeten blijven, op de vlucht moeten wachten of de volgende dag naar de volgende bestemming moeten gaan en ook als Soi Dog-vrijwilliger. Gemakswinkel beneden waar u ook terecht kunt voor wasservice en motorverhuur. Veilig, stil, budgetbesparend en handig, Pensiri House is de perfecte keuze voor uw geweldige verblijf in Nai Yang Beach

Voorzieningen / functies Dagelijkse schoonmaak, wasservice en motorverhuur

