Dewa Phuket (strandresort, villa's en suites) - Phuket Sandbox Hotel

Deluxe Tweepersoonskamer met 1 of 2 Bedden en Balkon 38 m² ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go
Kenmerken: Balkon (volledige toegang), Aansluitende Kamer, Fitness toegestaan, Internationale kanalen, Internet - wifi, Werkruimte

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Villa met zwembad 70 m² ฿21,600 - 5 Day Test & Go ฿6,360 - 1st Day Test & Go
Kenmerken: Balkon (volledige toegang), Bad, Fitness toegestaan, Internationale kanalen, Internet - wifi, Outdoor voorzieningen, Zwembad, Werkruimte

Bad

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Grote Villa met Zwembad 106 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go
Kenmerken: Balkon (volledige toegang), Bad, Fitness toegestaan, Internationale kanalen, Internet - wifi, Outdoor voorzieningen, Zwembad, Werkruimte

Bad

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte

De rustige omgeving hier zorgt voor een geweldig toevluchtsoord weg van het lawaai en de drukte van Phuket. Op slechts enkele meters van het Nai Yang-strand en grenzend aan het Sirinath National Park ligt deze accommodatie die garant staat voor een onvergetelijke reis. De internationale luchthaven ligt op slechts vijf minuten afstand en de stad ligt op 30 minuten afstand. Geniet van zowel fusiongerechten als vegetarische gerechten in The Dining Room, of snack in The Lounge en The Deli. Of als u een meer informele ervaring wilt, eet dan bij het zwembad of in de privacy van uw villa. Verwen uzelf in de spa of ga intiem met een koppelsessie. De Kid's Club zal de kleintjes vermaken en ervoor zorgen dat je wat quality time alleen hebt.

Voorzieningen / functies Bar

Aan het strand

Zakelijke faciliteiten

Parkeerplaats

Coffeeshop

Fitness centrum

Receptie (24 uur)

Bar aan het zwembad

Restaurants

Beveiliging (24 uur)

Spa

Zwembad

vervoer

Wifi

