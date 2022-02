ibis Phuket Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Dit hotel, genesteld in een rustige baai, biedt 260 kamers en ligt op slechts 500 meter van Patong Beach. Het ibis Phuket Patong ligt op 45 minuten rijden van de internationale luchthaven van Phuket. Het is ook slechts vijf minuten lopen naar het beroemde Patong Beach. Gasten bevinden zich op slechts enkele minuten van de omliggende disco's, bars, restaurants en winkelcentra. Met voorzieningen zoals Wi-Fi internet in elke kamer, biedt het hotel alle moderne voorzieningen terwijl het een leuke en ontspannen sfeer heeft. Om te dineren kunnen gasten genieten van het eigen restaurant dat innovatieve tapas in Thaise stijl serveert die zowel binnen als buiten kunnen worden genoten, of gewoon door de stad wandelen en de vele eetstalletjes uitproberen.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels