ibis Phuket Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Niché dans une baie paisible, cet hôtel propose 260 chambres et se trouve à seulement 500 mètres de la plage de Patong. L'ibis Phuket Patong se trouve à 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket. Il se trouve également à seulement cinq minutes à pied de la célèbre plage de Patong. Les clients sont à quelques minutes des discothèques, bars, restaurants et centres commerciaux environnants. Fournissant des équipements comme Internet Wi-Fi dans chaque chambre, l'hôtel offre tous les équipements modernes tout en ayant une atmosphère amusante et détendue. Pour le dîner, les clients peuvent profiter du restaurant sur place qui sert des tapas innovantes de style thaïlandais qui peuvent être dégustés à l'intérieur ou en plein air, ou simplement se promener en ville et essayer les nombreux stands de nourriture.

