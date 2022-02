ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในอ่าวอันเงียบสงบ ให้บริการห้องพัก 260 ห้อง และอยู่ห่างจากหาดป่าตองเพียง 500 เมตร ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ 45 นาที นอกจากนี้ยังใช้เวลาเดินเพียงห้านาทีไปยังหาดป่าตองที่มีชื่อเสียง ผู้เข้าพักอยู่ห่างจากดิสโก้ บาร์ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าโดยรอบเพียงไม่กี่นาที มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในแต่ละห้อง โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดในขณะที่มีบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลาย สำหรับการรับประทานอาหาร แขกสามารถเพลิดเพลินกับร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการทาปาสสไตล์ไทยที่สามารถรับประทานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง หรือเพียงแค่เดินไปรอบ ๆ เมืองและลองชิมอาหารตามแผงขายอาหารมากมาย

