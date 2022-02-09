PHUKET TEST & GO

Ибис Пхукет Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
1927
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Этот отель расположен в тихой бухте, всего в 500 метрах от пляжа Патонг. К услугам гостей 260 номеров. Отель ibis Phuket Patong находится в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Это также всего в пяти минутах ходьбы от знаменитого пляжа Патонг. Гости находятся всего в нескольких минутах ходьбы от окружающих дискотек, баров, ресторанов и торговых центров. Предоставляя такие удобства, как Wi-Fi в каждом номере, отель предлагает все современные удобства, а также веселую и непринужденную атмосферу. Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают инновационные закуски-тапас в тайском стиле, которые можно отведать как в помещении, так и на открытом воздухе, или просто прогуляться по городу и попробовать многочисленные продуктовые лавки.

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Адрес / Карта

10 Chalermphrakiat Road, Kathu District, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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