Ибис Пхукет Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Этот отель расположен в тихой бухте, всего в 500 метрах от пляжа Патонг. К услугам гостей 260 номеров. Отель ibis Phuket Patong находится в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Это также всего в пяти минутах ходьбы от знаменитого пляжа Патонг. Гости находятся всего в нескольких минутах ходьбы от окружающих дискотек, баров, ресторанов и торговых центров. Предоставляя такие удобства, как Wi-Fi в каждом номере, отель предлагает все современные удобства, а также веселую и непринужденную атмосферу. Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают инновационные закуски-тапас в тайском стиле, которые можно отведать как в помещении, так и на открытом воздухе, или просто прогуляться по городу и попробовать многочисленные продуктовые лавки.

