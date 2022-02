ibis Phuket Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Eingebettet in eine ruhige Bucht bietet dieses Hotel 260 Zimmer und liegt nur 500 Meter vom Patong Beach entfernt. Das ibis Phuket Patong liegt eine 45-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Auch der berühmte Patong Beach ist nur fünf Gehminuten entfernt. Die Gäste sind nur wenige Minuten von den umliegenden Diskotheken, Bars, Restaurants und Einkaufszentren entfernt. Mit Annehmlichkeiten wie Wi-Fi-Internet in jedem Zimmer bietet das Hotel alle modernen Annehmlichkeiten in einer unterhaltsamen und entspannten Atmosphäre. Zum Essen können die Gäste das hoteleigene Restaurant genießen, das innovative Tapas im thailändischen Stil serviert, die entweder drinnen oder draußen genossen werden können, oder einfach durch die Stadt spazieren und die zahlreichen Essensstände ausprobieren.

