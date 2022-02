Totaal AQ Hotelkamers 57 Slaapkamers Partner Ziekenhuis PIYAVATE HOSPITAL

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de M2 De Bangkok Hotel M2 De Bangkok Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

M2 De Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Gelegen in het rustigere, meer gemoedelijke deel van Bangkok, is dit pand gunstig gepositioneerd om te genieten van alle voordelen van de stad. M2 De Bangkok Hotel ligt op een steenworp afstand van het MRT-metrostation Suthisarn, waardoor u gemakkelijk toegang heeft tot de centrale zakenwijk en adembenemende bestemmingen van de stad. Voor shopaholics zijn er Central Ladprao, Union Mall en Jatujak Weekend Market allemaal op steenworp afstand. Als feesten jouw scene is, dan is Rachadapisek Road, niet te ver weg, vol met boeiend nachtleven en entertainment. De accommodaties van het M2 De Bangkok Hotel hebben originele, artistieke flair en een onberispelijke inrichting, elk met een thema en voor elk bezoek een andere ervaring. Of het nu gaat om ontbijt, lunch of diner, u zult iets vinden om u te verrassen in 'The Deck', een restaurant en pub op het terrein. Zorg ervoor dat u M2 De Bangkok Hotel kiest voor uw volgende vakantie.

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels