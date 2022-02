Insgesamt AQ Hotelzimmer 57 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus PIYAVATE HOSPITAL

Im ruhigeren, freundlicheren Teil von Bangkok gelegen, ist dieses Hotel günstig gelegen, um alle Vorzüge der Stadt zu genießen. Das M2 De Bangkok Hotel liegt nur einen Block von der MRT-U-Bahn-Station Suthisarn entfernt und bietet einfachen Zugang zum zentralen Geschäftsviertel sowie zu atemberaubenden Zielen der Stadt. Für Shopaholics gibt es Central Ladprao, Union Mall und Jatujak Weekend Market in unmittelbarer Nähe. Wenn Sie gerne feiern, ist die nicht weit entfernte Rachadapisek Road voller aufregendem Nachtleben und Unterhaltung. Die Unterkünfte im M2 De Bangkok Hotel bieten originelle, künstlerische Akzente und makelloses Dekor, die jeweils ein Thema aufgreifen und bei jedem Besuch ein anderes Erlebnis bieten. Ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen, im "The Deck" - einem hauseigenen Restaurant und Pub - finden Sie etwas, das Sie begeistern wird. Wählen Sie für Ihren nächsten Urlaub unbedingt das M2 De Bangkok Hotel.

