Totaal AQ Hotelkamers 100 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Chularat 3 International Hospital

Ontworpen voor zowel zakelijke reizigers als toeristen, is het H5 luxury hotel ideaal gelegen in Suvarnabhumi Airport; Het hotel ligt niet ver van het stadscentrum: op slechts 40 km afstand, en normaal gesproken duurt het ongeveer 15 minuten om de luchthaven te bereiken. Door zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. De faciliteiten en diensten die door het H5 luxury hotel worden geboden, garanderen een plezierig verblijf voor gasten. Gasten kunnen gebruikmaken van hotelfaciliteiten als gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, rolstoeltoegankelijk, 24-uursbeveiliging, 24-uursreceptie. Treed binnen in één van de 280 uitnodigende kamers en ontvlucht de dagelijkse stress met een breed scala aan voorzieningen, zoals plasma tv, thee, gratis welkomstdrankje, sofa, handdoeken. Bovendien zorgt het grote aanbod aan recreatieve aanbiedingen van het hotel ervoor dat u genoeg te doen heeft tijdens uw verblijf. Fantastische faciliteiten en een uitstekende locatie maken van het H5 luxe hotel de perfecte uitvalsbasis om van uw verblijf in Bangkok te genieten.

Voorzieningen / functies Gratis medisch advies over telegeneeskunde

2 COVID-19 testen

Tweemaal daagse temperatuurbewaking

24 uur standby verpleegdienst

Ophaalservice vanaf de luchthaven

Gratis snacks en frisdrank op de kamer

Dagelijks 3 maaltijden van een geselecteerd menu

Gratis snelle Wi-Fi internet

Room schoonmaak service

Eigen toilet met douche

