スワンナプーム空港の中心部に位置するH5高級ホテルは、バンコクを探索するのに理想的なスポットです。ホテルは市内中心部からそれほど遠くありません:わずか40キロの距離で、空港に到達するのに通常約15分かかります。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 H5ラグジュアリーホテルが提供する施設とサービスは、お客様に快適な滞在をお約束します。全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、車椅子対応、24時間セキュリティ、24時間対応のフロントデスクなど、一流の施設をホテルでお楽しみいただけます。 ホテルには280室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のお茶、無料のウェルカムドリンク、ソファ、タオルが含まれています。その上、ホテルのレクリエーションの提供のホストはあなたがあなたの滞在の間にすることがたくさんあることを保証します。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、H5ラグジュアリーホテルはバンコクでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

アメニティ/機能 遠隔医療に関する無料の医療相談

2つのCOVID-19テスト

1日2回の温度監視

24時間待機看護サービス

空港出迎え

客室内での無料の軽食とソフトドリンク

選択したメニューから毎日3食

無料の高速Wi-Fiインターネット

部屋の掃除サービス

シャワー付き専用トイレ

