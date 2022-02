Insgesamt AQ Hotelzimmer 100 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Chularat 3 International Hospital

Das Luxushotel H5 liegt im Herzen des Flughafens Suvarnabhumi und ist ein idealer Ort, um Bangkok zu entdecken. Das Hotel ist nicht weit vom Stadtzentrum entfernt: Es ist nur 40 km entfernt und normalerweise dauert es ungefähr 15 Minuten, um den Flughafen zu erreichen. Mit seiner günstigen Lage bietet das Hotel einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Zielen der Stadt. Die Einrichtungen und Dienstleistungen des Luxushotels H5 sorgen für einen angenehmen Aufenthalt der Gäste. Eine Auswahl erstklassiger Einrichtungen wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, täglicher Reinigungsservice, rollstuhlgerecht, 24-Stunden-Sicherheitsdienst und 24-Stunden-Rezeption stehen im Hotel zur Verfügung. Das Hotel verfügt über 280 wunderschön eingerichtete Gästezimmer, von denen viele über einen LCD- / Plasma-Fernseher, kostenlosen Tee, ein kostenloses Begrüßungsgetränk, ein Sofa und Handtücher verfügen. Darüber hinaus sorgen die zahlreichen Freizeitangebote des Hotels dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Hervorragende Einrichtungen und eine ausgezeichnete Lage machen das Luxushotel H5 zum perfekten Ausgangspunkt, um Ihren Aufenthalt in Bangkok zu genießen.

Ausstattung / Ausstattung Kostenlose ärztliche Beratung zur Telemedizin

2 COVID-19-Tests

Zweimal tägliche Temperaturüberwachung

24 Stunden Standby-Pflegedienst

Flughafen Abholung

Kostenlose Snacks und alkoholfreie Getränke auf dem Zimmer

Täglich 3 Mahlzeiten aus einem ausgewählten Menü

Kostenloses Highspeed-WLAN

Zimmerreinigungsservice

Private Toilette mit Dusche

