Total AQ chambres d'hôtel 100 Chambres Hôpital partenaire Chularat 3 International Hospital

Niché au cœur de l'aéroport de Suvarnabhumi, l'hôtel de luxe H5 est un endroit idéal pour découvrir Bangkok. L'hôtel n'est pas trop loin du centre-ville: à seulement 40 km, et il faut normalement environ 15 minutes pour rejoindre l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Les installations et services fournis par l'hôtel de luxe H5 garantissent un séjour agréable aux clients. L'hôtel propose une sélection d'équipements haut de gamme tels qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, un service de ménage quotidien, un accès aux fauteuils roulants, un service de sécurité 24h / 24 et une réception ouverte 24h / 24. L'hôtel dispose de 280 chambres joliment aménagées, dont beaucoup comprennent une télévision LCD / écran plasma, du thé gratuit, une boisson de bienvenue gratuite, un canapé et des serviettes. En outre, les nombreuses offres de loisirs de l'hôtel vous garantissent de nombreuses activités pendant votre séjour. De superbes installations et un excellent emplacement font de l'hôtel de luxe H5 le point de départ idéal pour profiter de votre séjour à Bangkok.

Commodités / caractéristiques Consultation médicale gratuite en télémédecine

2 tests COVID-19

Surveillance de la température deux fois par jour

Service de soins infirmiers en attente 24 heures sur 24

Prise en charge à l'aéroport

Collations et boissons non alcoolisées gratuites dans la chambre

3 repas quotidiens à partir d'un menu sélectionné

Internet Wi-Fi haut débit gratuit

Service de nettoyage des chambres

Toilettes privées avec douche

