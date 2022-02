รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 100 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Chularat 3 International Hospital

โรงแรมหรู H5 ตั้งอยู่ใจกลางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชมกรุงเทพฯ โรงแรมอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองเพียง 40 Km โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก็จะถึงสนามบิน ด้วยทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายโรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของเมืองได้อย่างง่ายดาย สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการของโรงแรมหรู H5 รับประกันการเข้าพักที่น่าพึงพอใจสำหรับแขกผู้มาเยือน คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปที่เลือกสรรมาแล้วเช่นฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ทางสำหรับรถเข็น, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมงได้ที่โรงแรมแห่งนี้ โรงแรมประกอบด้วยห้องพักที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามกว่า 280 ห้องในหลาย ๆ ห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี / จอพลาสม่า, ชาฟรี, เครื่องดื่มต้อนรับ, โซฟา, ผ้าขนหนู นอกจากนี้ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้โรงแรมหรู H5 เป็นที่พักที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนในกรุงเทพ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ปรึกษาแพทย์ฟรีเกี่ยวกับ telemedicine

2 การทดสอบ COVID-19

ตรวจสอบอุณหภูมิวันละสองครั้ง

บริการพยาบาลตลอด 24 ชม

รับที่สนามบิน

ของว่างและเครื่องดื่มฟรีในห้องพัก

อาหาร 3 มื้อทุกวันจากเมนูที่เลือก

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรี

บริการทำความสะอาดห้อง

ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัว

