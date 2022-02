Totaal AQ Hotelkamers 70 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Banglamung Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Prachtige Villa Prima Pattaya Prachtige Villa Prima Pattaya zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Goed gelegen in het uitgaansleven, winkels, stranden van de stad Pattaya, biedt Bella Villa Prima Hotel een zeer gunstige plek voor u om een pauze te nemen van uw drukke dagen. Het bruisende stadscentrum ligt op slechts 1 km afstand. Niet minder uitzonderlijk is het feit dat zoveel attracties en monumenten in de buurt liggen, zoals O Tattoo, Avarin Spa, Alcazar Cabaret. Bella Villa Group staat bekend om zijn kwaliteitsdiensten en vriendelijke personeel, en Bella Villa Prima Hotel maakt alle verwachtingen waar. Gasten kunnen gebruikmaken van hotelfaciliteiten als gratis wifi in alle kamers, 24-uursreceptie, bagageopslag, wifi in openbare ruimtes, parkeerplaats. De ambiance van het Bella Villa Prima Hotel weerspiegelt zich in de inrichting van iedere gastenkamer. plasmascherm televisie, draadloos internet, draadloos internet (gratis), rookvrije kamers, airconditioning zijn slechts enkele van de faciliteiten die u ter beschikking staan. U kunt de hele dag genieten van de ontspannen sfeer van het fitnesscentrum, de sauna, het buitenzwembad, de massage, de speelkamer. Het Bella Villa Prima Hotel is een uitgelezen keuze als u een kwaliteitsaccommodatie zoekt in Pattaya.

Voorzieningen / functies Voorzieningen / functies

SARS-COV-2 RT-PCR-tests 3 keer gedurende 14 dagen

COVID-19-testresultaat met de arts van het Banglamung-ziekenhuis via tele-geneeskunde / telefoon

Eerste beoordeling en overleg met het ziekenhuis van Banglamung via telegeneeskunde

Digitale thermometer

Dagelijkse gezondheidsmonitoring met verpleegkundig toezicht

Gratis ambulancedienst 24 uur per dag in geval van nood

Gratis 3 maaltijden per dag (van geselecteerd menu)

Drinkwater 1,5 liter, 2 flessen

Gratis transfer van Suvarnabhumi en Don Muang Airport naar hotel

Smart TV 50" (Deluxe en Suites Kamer)

Hoge snelheid internet

Douche boven bad

Magnetron, waterkoker, kluisje

Stationaire fietsverhuur 2.000 baht

Gratis yogamat (op aanvraag)

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels