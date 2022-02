Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 트리 사라 푸켓 빌라 & 레지던스 우선 순위 정 방식으로, 그리고 트리 사라 푸켓 빌라 & 레지던스 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

태국에서 가장 인기있는 해변 휴양지 중 한 곳에서 숙박 할 때 푸켓의 럭셔리에 오신 것을 환영합니다. 2004 년에 개장 한 Trisara Phuket Villas & Residences는 모든 숙박 시설에서 전용 수영장과 탁월한 바다 전망을 제공하는 친근한 리조트입니다. 멋진 풀 빌라, 스위트 룸 및 레지던스 컬렉션을 자랑하며 열대 정원에 자리 잡은이 호텔은 섬 북서쪽 해안의 손길이 닿지 않은 곳에 자리 잡고 있습니다. 구내 시설로는 레스토랑과 바, 스파 및 미용 시설, 피트니스 짐과 살롱, 테니스 코트, 도서관이 있습니다. 총 39 개의 풀 빌라와 스위트가 있으며, 각각 5 성급 리조트에서 자연에 한 걸음 더 가까이 다가 갈 수 있습니다.

어메니티 / 특징 Private Pool in every villa.

Panoramic sea-view from every villa.

A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.

A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.

An awarded Jara Spa.

