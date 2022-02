Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

美しいカタビーチの素晴らしいロケーションにある素晴らしいファミリーホテルであるシュガーパームグランドヒルサイドホテルは、白い砂浜、澄んだ水、大きな石灰岩の層でよく知られています。ホテルの108室の設備の整った客室には、素晴らしい景色、モダンな家具、休憩、仕事、睡眠のためのたくさんのスペースがあります。ホテルの屋外スイミングプールで数周泳いだり、アンダマン海の美しいビーチに直行したりできます。ホテルでの素敵なリラックスした一日には、素晴らしいスパトリートメント、マッサージ、サウナやスチームルームでの心地よい滞在をお楽しみください。客室に戻ると、ルームサービス、セーフティボックス、無料Wi-Fiを利用できます。フィットネスセンターや会議施設もご利用いただけます。楽しい食事体験のために、おいしいシーフード料理と非の打ちどころのないサービスで有名なマリシーフードレストランに行ってください。モダンな贅沢がタイの文化とデザインと融合し、シュガーパームグランドヒルサイドホテルでの素晴らしいホテル滞在をお届けします。

🇹🇭 Osman に到着しました 16/10/2021 3.8 Grand Deluxe Room (Double or Twin) ポジティブ Nice big room and clean ネガ Poor internet connection, The parking space is very limited "Nice" I stayed for 7 nights there, very friendly service at the desk, clean and large room. Great location not far from the beach (about 8-10 min walking). good value for money I recommend it!!" 🇺🇸 Raymond Landfair に到着しました 17/09/2021 5.0 Grand Deluxe Room (Double or Twin) ポジティブ Very good breakfast

Staff very courteous and friendly The rooms are very modern and nice. My room was on the 4th floor and has a spectacular view of this beautiful area.