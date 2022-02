Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยมที่ตั้งอยู่บนหาดกะตะที่สวยงาม โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องหาดทรายสีขาว น้ำใส และหินปูนขนาดใหญ่ ห้องพักที่ตกแต่งอย่างดีจำนวน 108 ห้องของโรงแรมมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เฟอร์นิเจอร์ทันสมัย และพื้นที่มากมายสำหรับพักผ่อน ทำงาน หรือนอน ว่ายน้ำสักสองสามรอบในสระว่ายน้ำกลางแจ้งของโรงแรม หรือตรงไปยังชายหาดที่สวยงามของทะเลอันดามัน สำหรับวันพักผ่อนอันแสนสุขที่โรงแรม ให้ปรนเปรอตัวเองด้วยทรีทเมนท์สปาชั้นเยี่ยม บริการนวด และผ่อนคลายในห้องซาวน่าหรือห้องอบไอน้ำ กลับมาที่ห้อง ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับรูมเซอร์วิส ตู้นิรภัย และอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี มีศูนย์ออกกำลังกายและห้องจัดประชุมสำหรับผู้เข้าพัก สำหรับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่สนุกสนาน เชิญไปที่ร้านอาหารมาลีซีฟู้ด ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลแสนอร่อยและบริการไร้ที่ติ ความหรูหราทันสมัยผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยและการออกแบบเพื่อสร้างการเข้าพักในโรงแรมที่ไม่ธรรมดาที่โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์

