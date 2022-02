Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Sugar Palm Grand Hillside Hotel , und Sugar Palm Grand Hillside Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Sugar Palm Grand Hillside Hotel ist ein großartiges Familienhotel in schöner Lage am wunderschönen Kata Beach und ist bekannt für seinen weißen Sand, das klare Wasser und die großen Kalksteinformationen. Die 108 gut ausgestatteten Zimmer des Hotels bieten eine großartige Aussicht, moderne Möbel und jede Menge Platz zum Ausruhen, Arbeiten oder Schlafen. Schwimmen Sie ein paar Runden im Außenpool des Hotels oder fahren Sie direkt zu den wunderschönen Stränden der Andamanensee. Für einen schönen erholsamen Tag im Hotel lassen Sie sich mit tollen Wellnessanwendungen, Massagen und einem wohltuenden Aufenthalt in der Sauna oder im Dampfbad verwöhnen. Zurück im Zimmer können die Gäste Zimmerservice, Safes und kostenloses WLAN genießen. Ein Fitnesscenter und Konferenzeinrichtungen stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Für ein angenehmes kulinarisches Erlebnis besuchen Sie das Mali Seafood Restaurant - bekannt für seine köstlichen Fischgerichte und seinen tadellosen Service. Moderner Luxus verschmelzen mit thailändischer Kultur und Design zu einem außergewöhnlichen Hotelaufenthalt im Sugar Palm Grand Hillside Hotel.

