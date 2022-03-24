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カタバイDブティックインゲストハウス - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.2

535レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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プーケット市のビーチ、家族で楽しむレストランエリアに位置するカタバイDブティックインゲストハウスは、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。市内中心部からわずか20.1km、空港から47.5 kmのロケーションにあるこの2つ星ホテルは、毎年多くの旅行者を魅了しています。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。カタバイDブティックインゲストハウスはまた、プーケットでの滞在を豊かにするための多くの施設を提供しています。この素晴らしい宿泊施設に滞在中は、全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、24時間対応のフロントデスク、荷物預かりを利用できます。カタバイDブティックインゲストハウスの雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビ液晶/プラズマスクリーン、インターネットアクセス-ワイヤレス、インターネットアクセス-ワイヤレス（無料）、エアコン、デスクは、プロパティ全体にある設備のほんの一部です。その上、ホテルのレクリエーションの提供のホストはあなたがあなたの滞在の間にすることがたくさんあることを保証します。カタバイDブティックインゲストハウスはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

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住所/地図

134 Khoktanod Road ,Kata Beach, Karon , Mueng, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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