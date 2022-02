Prince Edouard Apartments & Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Sur la colline de Patong Beach, à quatre-vingts mètres d'altitude, le Prince Edouard Apartments & Resort offre une vue panoramique sur l'océan, les montagnes et la ville. L'endroit est extrêmement calme, et les appartements sont assez grands, de 85 m² à 260 m². L'appart-hôtel est équipé d'un garage pour 25 voitures, d'une piscine de 20 m de long, d'un centre SPA avec fitness, sauna et salles de massage, d'une salle de réunion, d'un restaurant, d'une salle de karaoké privée, d'une terrasse et d'un jardin. Nous sommes à 5 km d'un ensemble de 4 golfs, et sur demande pouvons offrir des forfaits golf. En raison de son emplacement sur le côté de la station balnéaire de Patong, le Prince Edouard offre un accès facile aux nombreux endroits à visiter sur la magnifique île de Phuket. Il suffit de demander, notre personnel s'occupera de tous vos besoins.

