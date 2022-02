L'hôtel Par Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 13 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec L'hôtel Par Phuket de manière prioritaire, et L'hôtel Par Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Lits Jumeaux de Luxe 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Baignoire

Fitness autorisé

Internet - Wifi

Petits frais pour les enfants OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Lit Double de Luxe 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Baignoire

Fitness autorisé

Internet - Wifi

Petits frais pour les enfants

Pour les voyageurs qui souhaitent profiter des images et des sons de Phuket, l'hôtel Par Phuket est le choix parfait. L'hôtel se trouve à 2 km du centre-ville et permet d'accéder aux principales installations de la ville. Egalement à proximité se trouvent Phuket Country Club, Wat Ketho Phuket, Bang Wad Reservoir. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, l'hôtel Par Phuket s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Pour le confort de ses clients, cet hôtel propose WiFi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, service de taxi, billetterie, réception 24h/24. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres sont équipées de télévision à écran LCD/plasma, accès internet - sans fil, accès internet - sans fil (gratuit), bain à remous, chambres non-fumeur, fournies pour aider les clients à se ressourcer après une longue journée. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante du bain à remous, du terrain de golf (sur site), du terrain de golf (à moins de 3 km), de la piscine extérieure, du spa. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, l'hôtel The Par Phuket est le lieu idéal pour une escapade exaltante et excitante.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX