Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ The Blue Hotel อยู่ในลำดับความสำคัญ และ The Blue Hotel จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เดอะ บลู โฮเทล สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2558 แตกต่างไปจากภูเก็ตและเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เดอะ บลู โฮเต็ล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึง ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ก้าวเข้าไปในห้องพักที่น่าดึงดูดใจจากห้องพักจำนวน 40 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ฟรีกาแฟสำเร็จรูป ชาฟรี กระจก โซฟา มีให้บริการในบางห้อง โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น อ่างน้ำร้อน, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ห้องอาบแดด, สวน เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่โรงแรมเดอะบลู

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง