Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
预约请求，把你放在直接联系与蓝色酒店以优先方式，以及蓝色酒店从你会直接收取货款。
蓝色酒店建于 2015 年，不仅是普吉岛的特色，也是旅行者的明智选择。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。蓝色酒店竭尽全力让客人感到舒适。为此，酒店提供最好的服务和设施。酒店提供各种服务，包括所有客房的免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、出租车服务、24 小时前台。走进 40 间温馨的客房中的一间，利用各种便利设施，如液晶电视/等离子屏幕、免费速溶咖啡、免费茶水、镜子和沙发，摆脱一天的压力，部分客房还提供这些设施。酒店提供一流的休闲设施，如热水浴池、室外游泳池、日光浴室、花园，让您度过真正难忘的时光。在 The Blue Hotel 体验专业服务和各种特色的迷人融合。