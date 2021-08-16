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蓝色酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
通过
148条评论进行评分
更新于 February 8, 2022
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蓝色酒店建于 2015 年，不仅是普吉岛的特色，也是旅行者的明智选择。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。蓝色酒店竭尽全力让客人感到舒适。为此，酒店提供最好的服务和设施。酒店提供各种服务，包括所有客房的免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、出租车服务、24 小时前台。走进 40 间温馨的客房中的一间，利用各种便利设施，如液晶电视/等离子屏幕、免费速溶咖啡、免费茶水、镜子和沙发，摆脱一天的压力，部分客房还提供这些设施。酒店提供一流的休闲设施，如热水浴池、室外游泳池、日光浴室、花园，让您度过真正难忘的时光。在 The Blue Hotel 体验专业服务和各种特色的迷人融合。

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分数
3.8/5
非常好
基于 1 审查
评分
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🇳🇿Philip Lee Marshall

评论于 16/08/2021
到达 08/01/2021
3.8 Deluxe Double Room
正数     
  • Very nice hotel excellent service right from the start very professional

Top marks for the total Sandbox program , this hotel was excellent very professional system and program

地址/地图

99 Soi Ta-iad, Moo4, Chalong, Chalong, Phuket, Thailand, 83000

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