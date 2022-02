Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にブルーホテル 直接連絡し、 ブルーホテルが直接支払いを回収します。

2015年に建てられたブルーホテルは、プーケットへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ブルーホテルでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。ホテルでは、全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、24時間対応のフロントデスクなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。 40の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れ、テレビLCD /プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、鏡、ソファなどのさまざまな設備で1日のストレスから逃れます。ホテルには、ホットタブ、屋外プール、サンルーム、庭園などの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。ブルーホテルで、プロフェッショナルなサービスと幅広い機能の魅力的なブレンドを発見してください。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 3.8 /5 とても良い に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ブルーホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ブルーホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇳🇿 Philip Lee Marshall に到着しました 08/01/2021 3.8 Deluxe Double Room ポジティブ Very nice hotel excellent service right from the start very professional Top marks for the total Sandbox program , this hotel was excellent very professional system and program