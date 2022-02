Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Das Blaue Hotel , und Das Blaue Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das 2015 erbaute The Blue Hotel ist eine besondere Bereicherung für Phuket und eine kluge Wahl für Reisende. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im The Blue Hotel werden alle Anstrengungen unternommen, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Das Hotel bietet Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen, darunter kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Taxi-Service, 24-Stunden-Rezeption. Betreten Sie eines der 40 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit Ausstattungen wie LCD/Plasma-Fernseher, Gratis Instantkaffee, Gratis Tee, Spiegel, Sofa. Das Hotel bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Whirlpool, Außenpool, Solarium, Garten, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Entdecken Sie im The Blue Hotel eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette von Annehmlichkeiten.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels