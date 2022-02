Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le Recenta Phuket Suanluang est un hôtel milieu de gamme conçu pour s'adapter au mieux à toutes vos occasions et vacances avec un confort, un prix abordable et un bon rapport qualité-prix. Toutes les chambres sont grandes et bien conçues avec de bonnes fonctions, donc Recenta Phuket Suanluang fournit donc des services et des installations de haute qualité pour tous les âges et tous les sexes qui peuvent être assurés avec la marque.

Commodités / caractéristiques Climatisation avec contrôle individuel

Produits d'accueil inclus : Shampoing, Savon, Gel de bain, Bonnet de douche

Télévision LED avec télévision par câble

Salle de bain privée avec douche chaude et froide

Prise universelle

Électricité 220V.

Sèche-cheveux

Chausson / Sandale

Coffre-fort

Internet Wi-Fi gratuit

Balcon / Terrasse

Réfrigérateur , Bouilloire

