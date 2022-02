Station de sports et de bien-être de Thanyapura - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Thanyapura Sports and Health Resort est situé à quinze minutes de l'aéroport international de Phuket, présentant une destination unique et inspirante pour les individus, les groupes et les familles à la recherche d'une approche équilibrée de leur style de vie. Les athlètes de tous niveaux s'entraînent à Thanyapura tandis que les invités soucieux de leur santé s'évadent dans des programmes de santé rajeunissants. Aile de piscine (Sports) L'aile de la piscine, avec 77 chambres, offre une atmosphère dynamique et rafraîchissante aux clients actifs avec une piscine récréative de 25 mètres, un bar au bord de la piscine et une réception ouverte 24h/24. Aile Jardin (Santé et Bien-être) Dans une oasis de tranquillité, l'aile du jardin abrite 37 chambres au rez-de-chaussée accessibles par la cour luxuriante, chacune dotée d'une terrasse extérieure avec vue sur le parc national de Khao Phra Thaew ou les jardins. INSTALLATIONS: • Bassin d'entraînement de 50 mètres et 25 mètres • 6 courts de tennis en plexi-coussin • Terrain artificiel standard international « Soccer Pro » de la FIFA • Piste d'athlétisme matelassée de 500 mètres (saut en longueur, saut en hauteur, haies et blocs de départ) • 900 m². Centre de fitness • la location de vélos de route • Vestiaires avec bains glacés, hammams et saunas.

