ธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

ธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 15 นาที นำเสนอจุดหมายปลายทางที่ไม่ซ้ำใครและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับบุคคล หมู่คณะ และครอบครัวที่กำลังมองหาแนวทางการใช้ชีวิตที่สมดุล นักกีฬาทุกระดับฝึกฝนที่ธัญญปุระ ในขณะที่แขกผู้รักสุขภาพต่างหลีกหนีเพื่อฟื้นฟูโปรแกรมสุขภาพ พูล วิง (สปอร์ต) The Pool Wing มี 77 ห้อง ให้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและสดชื่นสำหรับแขกที่กระตือรือร้น พร้อมสระว่ายน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจขนาด 25 เมตร บาร์ริมสระว่ายน้ำ การ์เดน วิง (สุขภาพและสุขภาพ) ในโอเอซิสแห่งความเงียบสงบ การ์เดน วิง มีห้องพักระดับพื้นดินจำนวน 37 ห้องที่เข้าถึงได้ผ่านลานภายในอันเขียวชอุ่ม แต่ละห้องมีระเบียงกลางแจ้งพร้อมวิวอุทยานแห่งชาติเขาพระแทวหรือสวน สิ่งอำนวยความสะดวก: • สระว่ายน้ำขนาด 50 เมตรและ 25 เมตร • สนามเทนนิสแบบ Plexi-cushion 6 สนาม • มาตรฐานสากลเทียม "Soccer Pro" FIFA มาตรฐานสนาม • ลู่กรีฑากันกระแทก 500 เมตร (กระโดดไกล กระโดดสูง ข้ามรั้ว และสตาร์ท) • 900 ตรม. ศูนย์ออกกำลังกาย • เช่าจักรยานเสือหมอบ • ห้องล็อกเกอร์พร้อมอ่างน้ำแข็ง ห้องอบไอน้ำ และซาวน่า

