Thanyapura Sport- en Kuuroord - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Thanyapura Sports and Health Resort ligt op vijftien minuten afstand van de internationale luchthaven van Phuket en vormt een unieke en inspirerende bestemming voor individuen, groepen en gezinnen die op zoek zijn naar een evenwichtige benadering van hun levensstijl. Atleten van alle niveaus trainen in Thanyapura, terwijl gezondheidsbewuste gasten ontsnappen aan verjongende gezondheidsprogramma's. Zwembadvleugel (Sport) De Pool Wing, met 77 kamers, biedt een dynamische en verfrissende sfeer voor actieve gasten met een recreatiebad van 25 meter, een bar bij het zwembad en een 24-uurs receptie Tuinvleugel (Gezondheid & Welzijn) In een oase van rust biedt de Garden Wing 37 kamers op de begane grond die toegankelijk zijn via de weelderige binnenplaats, elk met een buitenterras met uitzicht op het Khao Phra Thaew National Park of de tuinen. FACILITEITEN: • 50 meter en 25 meter trainingsbad • 6 plexi-kussen tennisbanen • Internationale standaard kunstgras 'Soccer Pro' FIFA standaardveld • 500 meter lange atletiekbaan (verspringen, hoogspringen, horden en startblokken) • 900 m². Sportschool • Racefietsverhuur • Kleedkamers met ijsbaden, stoombaden en sauna's.

